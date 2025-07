BYD continua la sua espansione in Italia e in Europa | crescita record nelle vendite a giugno 2025

BYD, il colosso della mobilità elettrica, conquista l’Italia e l’Europa con una crescita record a giugno 2025. Con una quota di mercato dell’1,7% e oltre 2.500 immatricolazioni, il marchio dimostra che la rivoluzione green è già in atto. La domanda cresce e il futuro si illumina di nuove opportunità: scopri come BYD sta trasformando il modo di muoversi e contribuendo a un pianeta più sostenibile.

Milano, 1 luglio 2025 – Prosegue senza sosta l’espansione di BYD, leader globale nella mobilità elettrica, che a giugno 2025 registra numeri in forte crescita nel mercato automobilistico italiano ed europeo. In Italia, il marchio ha raggiunto l’1,7% di quota di mercato, con 2.535 immatricolazioni tra vetture e veicoli commerciali leggeri, segnando un aumento del . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - BYD continua la sua espansione in Italia e in Europa: crescita record nelle vendite a giugno 2025

In questa notizia si parla di: espansione - italia - crescita - giugno

Economia spagnola in forte crescita: superata l'Italia con un Pil in espansione - L'economia spagnola è in forte espansione, superando quella italiana grazie a una crescita costante e superiore negli ultimi anni.

La crescita del private banking in Italia prosegue grazie a raccolta netta e cambi di perimetro. Segnali positivi da tutti i comparti, con l’amministrato in forte espansione. Vai su Facebook

BYD cresce in Italia: +12,8% a giugno e 1,7% di quota di mercato. Forte espansione in Europa e boom della Dolphin Surf; MiTur, il 2025 del turismo all’insegna degli stranieri; La sorprendente classifica dell'eCommerce in Italia a giugno 2025: giganti e nuove ascese.

BYD cresce in Italia: +12,8% a giugno e 1,7% di quota di mercato. Forte espansione in Europa e boom della Dolphin Surf - 600 immatricolazioni a giugno, spinto dal successo della Dolphin Surf e dal dominio tra i veicoli elettrici ... Segnala affaritaliani.it

Byd: chiude un altro mese in crescita, in Italia a giugno +12,8% e quota all'1,7% - Byd conferma il suo percorso di espansione anche a giugno, raggiungendo in Italia l’1,7% di quota con una crescita del 12,8% rispetto al mese scorso. Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it