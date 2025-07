L’inflazione di cui la politica non si occupa riguarda il food Oltre i dati preoccupanti

L'inflazione nel settore alimentare, spesso trascurata dalla politica, corre silenziosa e veloce, colpendo il nostro quotidiano. Il carrello della spesa, simbolo delle nostre abitudini e bisogni, rappresenta un indicatore chiave di questa crisi silenziosa. È il momento di capire come questa evoluzione influisce sulla nostra vita e cosa possiamo fare per affrontarla. Continua a leggere per scoprire di più.

Se ne parla poco ma corre molto veloce. E’ il carrello della spesa, ovvero il paniere simbolico che aggrega il food e i prodotti per la cura della personadella casa e che costituisce uno d. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - L’inflazione di cui la politica non si occupa riguarda il food. Oltre i dati preoccupanti

In questa notizia si parla di: food - inflazione - politica - occupa

STOP AI DAZI, SALVIAMO L'AGROALIMENTARE ITALIANO ED EUROPEO. Di seguito il mio intervento su Gazzetta di Modena, Gazzetta di Reggio Emilia e Nuova Ferrara: “Il “Summer Fancy Food” di New York, la più importante manifestazione dedicata all’ a Vai su Facebook

L’inflazione di cui la politica non si occupa riguarda il food. Oltre i dati preoccupanti.

L'inflazione di cui la politica non si occupa riguarda il food. Oltre i dati preoccupanti - Mentre i prezzi dei beni energetici calano, quelli del carrello raddoppiano rispetto all’indice generale, anche per via di una filiera agricola con una verticalità lunghissima e inefficienze elevate. Si legge su ilfoglio.it

L'inflazione Usa resta a +5,4% e fa peggio delle attese - Dopo il forte rialzo degli occupati, sale la pressione sulla Fed per una possibile correzione nella politica monetaria 11 Agosto 2021 1 minuti di lettura MILANO - Secondo repubblica.it