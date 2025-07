pagani giura da sindaca prima seduta di emozioni

Con entusiasmo e un pizzico di emozione, Pagani Giura inaugura la sua prima seduta da sindaca, segnando l'inizio di una nuova era amministrativa. La giornata, lunga e ricca di tensioni, ha visto protagonisti momenti di incertezza e speranza, culminati nell’elezione di Francesco Licata come presidente del consiglio comunale al secondo scrutinio. Tuttavia, un’incertezza nel conteggio dei voti ha aggiunto suspense e aspettative per il futuro della città .

Inciampo per la neo amministrazione che nella prima seduta, lunedì, ha dovuto fare i conti con un errore nell'elezione del presidente del consiglio comunale. Una seduta lunga e densa di emozioni, dunque, ha aperto la consiliatura. Francesco Licata (Pd) è stato eletto solo al secondo scrutinio. Nel primo aveva ottenuto 16 voti su 25, uno in meno rispetto ai 17 richiesti. Secondo il segretario comunale, il computo avrebbe dovuto escludere la sindaca e il quorum sarebbe stato di 16. Licata ha quindi iniziato a presiedere la seduta. Dopo alcuni minuti, però, la diffusione tra i consiglieri di un parere del Consiglio di Stato ha indotto il segretario a chiedere la ripetizione della votazione per evitare dubbi di legittimitĂ .