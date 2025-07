Alia Multiutility diventa Plures L’assemblea approva il bilancio Prato diserta per la crisi politica

L’assemblea di Alia Multiutility ha approvato il bilancio consolidato al 31 dicembre, segnando un importante traguardo. Tuttavia, l’assenza del Comune di Prato, travolto dalla crisi politica che ha portato alle dimissioni della sindaca Ilaria Bugetti, ha accentuato le tensioni in città. Mentre Prato attende sviluppi cruciali, la situazione rimane in bilico tra attese e incertezze, lasciando il futuro della comunità appeso a un filo.

L’assemblea degli azionisti di Alia Multiutility ha approvato il bilancio consolidato al 31 dicembre scorso. Lo ha fatto con un’assemblea in cui il grande assente tra i soci è stato il Comune di Prato, scosso dal terremoto politico che ha portato alle dimissioni della sindaca Ilaria Bugetti coinvolta con l’imprenditore tessile Riccardo Matteini Bresci in un’inchiesta per corruzione condotta dalla Dda di Firenze. Prato, che adesso è in attesa del commissario prefettizio che si dovrà insediare dall’11 luglio prossimo dopo la decadenza dell’ex sindaca che avverrà alla mezzanotte del 10 luglio, ha preferito non essere presente al momento dell’approvazione del bilancio, sebbene si tratti del secondo Comune di maggior peso all’interno della Multiutility dopo Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it