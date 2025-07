Disinnesco della bomba chiusa l’Autostrada

Stasera alle 23, Casalecchio si prepara a una delicata operazione di disinnesco della bomba d’aereo trovata nei pressi di via Zannoni. Un intervento complesso, che richiede massima attenzione e professionalità, per garantire la sicurezza di tutti i residenti durante questa operazione notturna. Dopo mesi di attesa, si sta finalmente mettendo in atto una delle operazioni più importanti degli ultimi tempi, che segnerà un passo fondamentale nella bonifica dell’area e nel ripristino della normalità.

Operazioni notturne, oggi a Casalecchio per il disinnesco e rimozione della bomba d’aereo dal peso complessivo di 100 libbre (53 chilogrammi, di cui 26 chili di tritolo) ritrovata lo scorso 7 aprile nei pressi di via Zannoni nel corso dei lavori della Nuova Porrettana. Le attività di bonifica si svolgeranno nel corso di una delicata operazione notturna che inizia stasera alle 23. Trattandosi poi di un ordigno risalente alla seconda guerra mondiale rinvenuto in zona poco densamente popolata, per contenere l’area di sgombero e ridurre i disagi, i genieri dell’esercito hanno realizzato una struttura di contenimento certificata che ha consentito di ridurre l’area di evacuazione ad un raggio di 258 metri, riducendo così a sole due persone i residenti da evacuare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Disinnesco della bomba, chiusa l’Autostrada

