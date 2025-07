Misteriose Grotte preistoriche Mangiapane sotto casa | l’estate del borgo esoterico italiano I Migliaia di italiani prenotano per risolvere il dubbio irrisolto

Immergetevi in un viaggio tra mistero e storia: le Grotte di Scurati, nascosti tesori tra mare e memoria, attirano migliaia di italiani ogni estate desiderosi di svelare i segreti di un’antica civiltà. Situate tra le pendici del Monte Cofano, queste grotte preistoriche rappresentano un patrimonio unico nel panorama archeologico italiano, offrendo un’esperienza indimenticabile tra natura e storia. Una scoperta che vi lascerà senza fiato, pronta a svelare un...

Una meraviglia archeologica tra mare e memoria, un paesaggio incantato tra storia e natura che racconta di un'antica civiltà Nella parte settentrionale del Comune di Custonaci, alle pendici del Monte Cofano, si estende una delle zone paesaggistiche più suggestive della Sicilia occidentale. Le Grotte di Scurati, affacciate su un mare cristallino, costituiscono un patrimonio unico nel panorama geo-archeologico italiano. Fin dalla fine dell'Ottocento queste cavità naturali hanno attratto l'interesse di studiosi, viaggiatori e istituti di ricerca, affascinati dalla loro imponenza e dalla presenza di importanti testimonianze preistoriche.

