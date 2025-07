Il Summer entra nel vivo Show dei Dream Theater aspettando il magico Santana

Il Summer 2025 prende vita con un spettacolo memorabile dei Dream Theater, in attesa del magico concerto di Santana. Ieri sera, in piazza Napoleone, oltre 4.000 spettatori hanno assistito a un evento coinvolgente e di altissima qualità , con fan provenienti da tutta Italia e dall'estero. La band americana, celebre per le sue performance tecniche impeccabili, ha regalato un concerto che rimarrà nel cuore di tutti, sottolineando ancora una volta perché...

Concerto per quattromila, ieri sera, in piazza Napoleone, firmato Dream Theater, secondo appuntamento del Summer 2025. Molti gli stranieri, numerosi i metallari, non tantissimi i giovani; fan comunque provenienti da tutta Italia, inizialmente seduti poi “liberi“ di muoversi e andare anche sotto il palco. La band statunitense ha messo in scena, anche per questo tour celebrativo del proprio 40° anniversario, il suo classico show, tecnicamente ineccepibile, ricco di atmosfere oscure, tra assolo di chitarra (John Petrucci) e suoni di tastiere (Jordan Rudess) che esaltano i presenti, incuranti del clima tropicale: ben 32 gradi in piazza all’inizio dello show. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Summer entra nel vivo. Show dei “Dream Theater“ aspettando il magico Santana

