Hashish e soldi in cameretta Arrestata una diciottenne

Una giovane di appena diciotto anni, sorpresa con hashish e soldi nascosti nella sua cameretta, è stata arrestata a Cremona. Durante un normale servizio di controllo in centro, gli agenti della Volante hanno notato il suo comportamento sospetto, portandoli a scoprire la droga e il denaro che teneva segretamente. Un episodio che mette in luce quanto sia importante la vigilanza quotidiana per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti.

Teneva la droga da vendere nascosta nella sua cameretta. Una ragazza appena diciottenne è stata arrestata domenica pomeriggio dagli uomini della Volante. I poliziotti stavano svolgendo servizi di controllo in centro a Cremona quando si sono imbattuti nella ragazza il cui comportamento li ha insospettiti. Così hanno deciso di effettuare un controllo. La ragazza aveva addosso alcune dosi di hashish e banconote. A quel punto è scattato il controllo anche nella sua abitazione dove, proprio nella sua camera da letto, sono stati trovati circa mille euro in contanti e altra droga, per un quantitativo complessivo di circa due etti di hashish. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Hashish e soldi in cameretta. Arrestata una diciottenne

In questa notizia si parla di: hashish - cameretta - arrestata - diciottenne

Droga, a 17 anni con mezzo chilo di hashish nella propria cameretta - Cento (Ferrara), 13 maggio 2025 – Un ragazzo di soli 17 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo che è stato trovato con mezzo chilo di hashish nella sua cameretta.

Hashish e soldi in cameretta. Arrestata una diciottenne; Viavai sospetto dal condominio, a 17 anni ha mezzo chilo di hashish in camera; Cento, in stanza mezzo chilo d’hashish: arrestato un diciassettenne.

Spaccio di hashish, i carabinieri arrestano un diciottenne incensurato - Il Resto del Carlino - Cronaca Spaccio di hashish, i carabinieri arrestano un diciottenne incensurato. Da ilrestodelcarlino.it

Trovata con droga e banconote, 18enne arrestata - La polizia ha fermato la giovane in centro e ha sequestrato oltre 200 grammi di hashish e quasi 1000 euro in contanti ... Lo riporta laprovinciacr.it