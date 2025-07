L’estate del Museo Diocesano Dagli orti biologici ai podcast Una vita in mezzo alle piante

L’estate al Museo Diocesano si rinnova con un caleidoscopio di eventi tra orti biologici, podcast e incontri immersi nel verde del Giardino storico. Un luogo dove la cultura e la natura si incontrano per regalare esperienze uniche e coinvolgenti a tutte le età. Dai laboratori pratici alle conferenze tematiche, ogni iniziativa è pensata per nutrire mente e spirito. Il primo...

Il Museo Diocesano anche questa estate offre alla città un’articolata rassegna di iniziative all’interno del Giardino storico del palazzo vescovile. Diversi e accattivanti i temi trattati – con un occhio particolare alla natura e alla vita nel verde – da relatori accuratamente selezionati per la loro indubbia esperienza e competenza. Un’offerta ricca, varia e trasversale, per un pubblico di tutte le età e dai più disparati interessi. Il primo dei tre incontri del mese di luglio, in programma per venerdì alle 21, ospiterà in qualità di relatore il botanico e podcaster toscano Enrico Della Giovampaola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it