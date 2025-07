Marino Marini tra scultura e pittura Venerdì la mostra con cento opere tra San Francesco e Fortezza

Arezzo si prepara a celebrare l’arte contemporanea con una mostra straordinaria dedicata a Marino Marini. Dal 4 luglio al 2 novembre, “Marino Marini. In dialogo con l’uomo” propone quasi cento opere tra sculture e dipinti, esplorando il rapporto tra l’artista e l’essere umano. Curata da Alberto Fiz e Moira Chiavarini, questa esposizione rappresenta un’occasione imperdibile per immergersi nel talento di uno dei maestri più innovativi del Novecento.

Arezzo continua a scommettere sull'arte contemporanea, sarà inaugurata venerdì 4 luglio "Marino Marini. In dialogo con l'uomo", la mostra antologica con quasi cento opere tra dipinti e sculture a cura di Alberto Fiz e Moira Chiavarini, con il coordinamento scientifico di Alessandro Sarteanesi. L'esposizione (che rimane aperta fino al 2 novembre), prodotta e organizzata dal Comune di Arezzo e dalla Fondazione Guido d'Arezzo è stata progettata dall'associazione culturale Le Nuove Stanze e Magonza. Dopo la significativa personale di Afro Basaldella, prosegue così ad Arezzo l'indagine sul Novecento italiano con una monografica di Marino Marini (1901-1980).

