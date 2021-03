Lotteria degli scontrini | imminente la prima estrazione | come controllare i vincitori

(Di martedì 2 marzo 2021) Il giorno 11 marzo è prevista larelativa alla. Si parte quindi con i primidel premio da 100.000 euro per i clienti che ricevono lo scontrino relativo all'acquisto e da 20.000 euro per gli esercenti che lo emettono. Ecco quanti premi verranno assegnati epossono fare gli interessati ase sono loro i11 marzo 2021 per laOrmai ci siamo, manca poco alladella. Sarà l'11 marzo 2021 la data prescelta per la...

L' 11 marzo 2021 ci sarà la tanto attesa prima estrazione della nuovascontrini, cui confluiranno gli scontrini elettronici emessi nel periodo 1° febbraio 2021 " 28 febbraio 2021 e per i quali l'acquirente, al momento dell'acquisto del bene o servizio, ha ...... alle distorsioni del super cashback; allascontrini . Ampio spazio anche alla festa per i 50 anni dell'Unione Radiotaxi, alle richieste della Fipe al Governo Draghi per dare ossigeno ...La prima estrazione della lotteria degli scontrini è in programma per l’11 marzo. Comunque, anche qualora non si fosse in possesso di una posta elettronica certificata, si potrà… Leggi ...Per i venditori la lotteria scontrini è solo un intoppo burocratico con aggravio di costi per la propria impresa ...