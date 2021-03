Addio a Belotti, tragico volo con l’auto: lascia moglie e un figlio (Di martedì 2 marzo 2021) E' finito fuori strada con la sua auto, una Volkswagen Golf, precipitando per quasi 20 metri nel vuoto, fino a cadere nel fiume: è morto sul colpo, ma solo la mattina seguente un passante si è accorto della tragedia. Questo il triste destino di Giuseppe Belotti, 55 anni, operaio alla Sanpellegrino e deceduto probabilmente ancora sabato sera, sulla Strada provinciale 29 (in quel tratto nota anche come Via Orbrembo), in territorio di Camerata Cornello, nella Bergamasca. Belotti pare stesse tornando a casa quando ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada. Ha sfondato il muretto di contenimento ed è precipitato nel fiume Brembo, finendo con le ruote all'aria. Risultava scomparso dalla tarda serata di sabato: non vedendolo rincasare, la moglie intorno alle 23 aveva dato l'allarme. Ma nessuno ha visto niente fino ... Leggi su howtodofor (Di martedì 2 marzo 2021) E' finito fuori strada con la sua auto, una Volkswagen Golf, precipitando per quasi 20 metri nel vuoto, fino a cadere nel fiume: è morto sul colpo, ma solo la mattina seguente un passante si è accorto della tragedia. Questo il triste destino di Giuseppe, 55 anni, operaio alla Sanpellegrino e deceduto probabilmente ancora sabato sera, sulla Strada provinciale 29 (in quel tratto nota anche come Via Orbrembo), in territorio di Camerata Cornello, nella Bergamasca.pare stesse tornando a casa quando ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada. Ha sfondato il muretto di contenimento ed è precipitato nel fiume Brembo, finendo con le ruote all'aria. Risultava scomparso dalla tarda serata di sabato: non vedendolo rincasare, laintorno alle 23 aveva dato l'allarme. Ma nessuno ha visto niente fino ...

