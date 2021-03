Terrorismo | l’Isis non è morto E sull’immigrazione Tunisia e Libia…

Leggi su formiche

(Di lunedì 1 marzo 2021)non è, si riorganizza soprattutto in Siria, in Iraq e in diverse aree africane mentre in Europa il rischio resta quello dei lupi solitari: l’attenzione, dunque, resta altissima. È l’estrema sintesi suljihadista contenuta nella relazione annuale dei Servizi al Parlamento per il 2020. IL JIHAD IN EUROPA Gli attentati dell’anno scorso hanno confermato la natura endogena della minaccia: più attacchi rispetto al 2019 con meno vittime portati a termine da soggetti istigati dalla campagna mediatica incessante sul web. La morte di Abu Bakr al Baghadi e la sconfitta militare del Califfato non hanno diminuito la propaganda contro gli “infedeli” e l’uso delle armi più semplici, come i coltelli, ha facilitato gli attacchi avvenuti a Londra in febbraio, a Dresda e a Nizza in ottobre. L’intelligence rimarca la particolarità ...