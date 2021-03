Lazio Torino, i granata non partiranno per Roma. La decisione (Di lunedì 1 marzo 2021) Il Torino non partirà per Roma se la Lega Serie A deciderà di non rinviare il match contro la Lazio: le ultime sulla vicenda Il Torino non partirà per Roma se la Lega Serie A deciderà di non rinviare il match contro la Lazio. I granata termineranno domani a mezzanotte l’isolamento, secondo quanto imposto dall’Asl locale. Il club di Urbano Cairo confida che la partita (in programma martedì 2 marzo) sarà posticipata al giorno successivo. È necessario un documento ufficiale della stessa Asl che, però, alla Lega non è ancora arrivato. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 marzo 2021) Ilnon partirà perse la Lega Serie A deciderà di non rinviare il match contro la: le ultime sulla vicenda Ilnon partirà perse la Lega Serie A deciderà di non rinviare il match contro la. Itermineranno domani a mezzanotte l’isolamento, secondo quanto imposto dall’Asl locale. Il club di Urbano Cairo confida che la partita (in programma martedì 2 marzo) sarà posticipata al giorno successivo. È necessario un documento ufficiale della stessa Asl che, però, alla Lega non è ancora arrivato. Leggi su Calcionews24.com

mauroberruto : Tweet muto. (giusto per segnalare che non è sempre obbligatorio dar aria ai denti) #inzaghi #FVCG #SFT #Lazio - Gazzetta_it : #LazioTorino, decide l’Asl: “Granata in quarantena fino alla mezzanotte di martedì” - SkySport : Lazio-Torino a rischio rinvio per Covid: le ultime news #SkySport #SerieA #LazioTorino #Coronavirus #Covid19 - MarekNapoli : RT @napolimagazine: LA STAMPA - Lazio-Torino, per la Lega si deve giocare, per l'Asl no - mattnapolii : RT @InteristaIrish: Penalties in Serie A 2020/21: Genoa: 1 Udinese: 2 Bologna: 2 Verona: 3 Spezia: 3 Parma: 3 Fiorentina: 3 Atalanta: 3 To… -