Governo | Bossi a Roma | “Serve coordinamento Nord-Sud”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 1 marzo 2021) “La nuova situazione politica deve svilupparsi”, ma ciò di cui ha bisogno l’Italia è un “trae Sud’ per una crescita del Paese. Lo dice a Radio radicale Umberto, intercettato adove è tornato dopo la lunga assenza per motivi di salute. “E’ stato un momento anche doloroso – rivela – perché ho avuto il ‘fuoco di Sant’Antonio'”. Il ‘senatur’ saluta con favore la nomina di Giancarlo Giorgetti alla guida del ministero dello Sviluppo e spiega: “perché ilvada bene occorre lo sviluppo del Sud: ad esempio se al Sud le imprese non pagano i contributi Inps e quindi bisogna dare le pensioni a quelli che non hanno pagato i contributi, tutto questo si riverbera sui lavoratori del, quindi anche ilnon può permettersi di avere un Sud ...