Pagelle Crotone Cagliari | Pavoletti decisivo | Ounas fa ammonire tutti – VOTI

(Di domenica 28 febbraio 2021) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 24ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 24ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP:FLOP: MessiasCordaz 6.5; Magallan 5, Golemic 5.5, Luperto 6; Rispoli 5.5 (64? Reca 6), Molina 5.5 (40? Henrique 6), Vulic 6 (20? Zanellato 6), P. Pereira 5.5;6.5, Messias 5; Di Carmine 5.5 (64? Simy 6).Cragno 6.5; Ceppitelli 5.5, Godin 7, Rugani 6.5; Nandez 6.5, Marin 5.5, Ducan 6 (63? Deiola 6), Nainggolan 6; Joao Pedro 7 (77? Asamoah ng),7.5 ...

Termina 0-2 Crotone-Cagliari, bene Joao Pedro e Pavoletti. Ounas si salva, bocciati Di Carmine, Magallan e Luperto. Le pagelle per il fantacalcio Game over allo Scida, con il Cagliari che sbanca Croto ...La gara dell'Ezio Scida a tra pitagorici e isolani è appena terminata: queste le pagelle rossoblù di calciocasteddu.it CRAGNO 7 Cragno non viene quasi mai chiamato in causa. Domenica d'ordinaria ammin ...