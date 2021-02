Live – Non è la d’Urso, Barbara d’Urso replica alle polemiche su Zingaretti: la crisi d’identità del PD (Di domenica 28 febbraio 2021) Barbara d’Urso ha sempre accolto le critiche con un sorriso sulle labbra, difendendosi con gli ascolti record dei suoi programmi e il grande seguito che la conduttrice vanta. Le polemiche si sono scatenate di nuovo dopo un tweet del segretario del PD Nicola Zingaretti, che ha elogiato Live – Non è la d’Urso dopo essere stato ospite della trasmissione. Barbara d’Urso, all’inizio della puntata, ha deciso di dire la sua su chi non la ritiene adatta a parlare di politica e, come è nel suo stile, per rispondere con un sorriso all’ironia social che si è scatenata. Nicola Zingaretti elogia Live – Non è la ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 28 febbraio 2021)ha sempre accolto le critiche con un sorriso sulle labbra, difendendosi con gli ascolti record dei suoi programmi e il grande seguito che la conduttrice vanta. Lesi sono scatenate di nuovo dopo un tweet del segretario del PD Nicola, che ha elogiato– Non è ladopo essere stato ospite della trasmissione., all’inizio della puntata, ha deciso di dire la sua su chi non la ritiene adatta a parlare di politica e, come è nel suo stile, per rispondere con un sorriso all’ironia social che si è scatenata. Nicolaelogia– Non è la ...

