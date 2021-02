Unità di crisi conferma boom di casi nell’Agro | il dettaglio di tutti i comuni del Salernitano

Leggi su anteprima24

(Di sabato 27 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAnche il bollettino diramato nella giornata di oggi, dall’didella Protezione civile per la regione Campania,il focolaio esistentenocerino sarnese dove si registrano i maggiori incrementi didi Covid in provincia di Salerno, dove oggi sono stati registrati 501 contagi. Il totale sull’intero territorio provinciale è di 40.499. Scafati resta nel territorio a nord di Salerno il Comune con il maggior numero di contagi registrati in una giornata: oggi il bollettino ne ha rilevati 37. Solo Salerno il Comune capoluogo ne ha di più con 41, ma con una popolazione decisamente superiore. Restandocresce anche il numero di contagi ad Angri dove ci sono 25ma preoccupa anche la ...