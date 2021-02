Solar Opposites, clone sbiaditissimo di Rick e Morty (Di venerdì 26 febbraio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=5hHoKWE4Vb4 La novità più irriverente ed estrema di Star, la nuova sezione di Disney+ inaugurata qualche giorno fa per raggruppare tutte le produzioni più adulte della Casa di Topolino, è Solar Opposites, cartone animato ideato dal co-creatore di Rick e Morty (la trovi su Netflix) Justin Roiland e da Mike MacMahan di Lower Decks (delizioso spinoff a cartoni di Star Trek, lo trovi su Prime). Solar Opposites segue le avventure quotidiane di una famigliola di alieni che, in seguito alla distruzione del pianeta Shlorp colpito da un gigantesco asteroide, si è rifugiata in una cittadina della Terra, luogo destinato a essere terraformato da una sorta di baby blob (Pupa) nell’ambiente ideale dei nuovi arrivati. Un po’ Simpson, un po’ Una famiglia del terzo tipo ... Leggi su wired (Di venerdì 26 febbraio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=5hHoKWE4Vb4 La novità più irriverente ed estrema di Star, la nuova sezione di Disney+ inaugurata qualche giorno fa per raggruppare tutte le produzioni più adulte della Casa di Topolino, è, cartone animato ideato dal co-creatore di(la trovi su Netflix) Justin Roiland e da Mike MacMahan di Lower Decks (delizioso spinoff a cartoni di Star Trek, lo trovi su Prime).segue le avventure quotidiane di una famigliola di alieni che, in seguito alla distruzione del pianeta Shlorp colpito da un gigantesco asteroide, si è rifugiata in una cittadina della Terra, luogo destinato a essere terraformato da una sorta di baby blob (Pupa) nell’ambiente ideale dei nuovi arrivati. Un po’ Simpson, un po’ Una famiglia del terzo tipo ...

DisneyPlusIT : Novità su #DisneyPlus ?? e su #DisneyPlusStar ?? Ora in streaming i nuovi episodi delle Serie Originali Star: Helstr… - Pytok0 : RT @DisneyPlusIT: Novità su #DisneyPlus ?? e su #DisneyPlusStar ?? Ora in streaming i nuovi episodi delle Serie Originali Star: Helstrom, Go… - NerdcomikIt : RT @DisneyPlusIT: Novità su #DisneyPlus ?? e su #DisneyPlusStar ?? Ora in streaming i nuovi episodi delle Serie Originali Star: Helstrom, Go… - DisneySwag2 : RT @DisneyPlusIT: Novità su #DisneyPlus ?? e su #DisneyPlusStar ?? Ora in streaming i nuovi episodi delle Serie Originali Star: Helstrom, Go… - WonderWonathan : RT @DisneyPlusIT: Novità su #DisneyPlus ?? e su #DisneyPlusStar ?? Ora in streaming i nuovi episodi delle Serie Originali Star: Helstrom, Go… -