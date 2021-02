Pressing di Draghi all' Ue | ' Serve accelerare sui vaccini | niente scuse per le aziende inadempienti'

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Al Consiglio Europeo il premier scuote i leader: senza una svolta, l'Ue non riuscirà a superare la pandemia. Primo sì di principio ai passaporti ...

Al Consiglio Europeo il premier scuote i leader: senza una svolta, l'Ue non riuscirà a superare la pandemia. Primo sì di principio ai passaporti ...I leader Ue insulle case farmaceutiche: "Garantite le consegne". Ma frenano sul blocco dell'. - -Leggi su Sky TG24 l'articolo Covid, le notizie di oggi. Governo lavora a nuovo Dpcm, le misure scattano il lunedì. LIVE ...Completata la squadra di governo con la nomina dei sottosegretari, il governo accelera sulla lotta al Covid-19, sulla campagna vaccinale e sulla scrittura del piano italiano per il Next generation Ue.