Covid, l'allarme di De Luca: "Con questi numeri in due settimane ospedali saturi"

"Con questi numeri in due settimane avremo la saturazione di terapie intensive e posti di degenza. Se non viene frenata onda id contagio dobbiamo chiudere altri reparti per implementare i posti di terapia intensiva". Questo l'allarme del presidente della Regione Vincenzo De Luca dopo il cospicuo aumento di contagi in Campania negli ultimi giorni.

