Lady Gaga, sparano al dogsitter e rapiscono i suoi cani. Ecco quanto è disposta a offrire come riscatto (Di giovedì 25 febbraio 2021) Brutte notizie per Lady Gaga: due dei suoi cani sono stati rapiti dopo che il rapitore ha sparato al suo dogsitter, mettendolo KO. Questo quanto apprendiamo da Novella 2000. L'accaduto sarebbe avvenuto nella notte di mercoledì 25 febbraio. Sul magazine leggiamo: Secondo le informazioni a nostra disposizione il dogsitter stava portando a spasso gli animali prima delle dieci di sera. A un certo punto, però, uno o più malviventi lo hanno assalito. Non sappiamo cosa sia successo esattamente durante la colluttazione o cosa si siano detti. Fatto sta che gli hanno sparato e portato via Kiji e Gustav. fonte: novella2000.it C'è di più. Due cani di Lady Germanotta sarebbero stati rapiti, ma il dogsitter ne aveva ...

SirDistruggere : Hanno sparato al dog sitter di Lady Gaga e hanno rapito i suoi due cani. Non so manco come commentarlo. - repubblica : Lady Gaga a Roma per girare il film su Gucci di Ridley Scott: La cantante 11 volte vincitrice del Grammy, interpret… - WeCinema : L’artista e star Lady Gaga è arrivata a Roma per le riprese del nuovo film ‘Gucci’, firmato da #RidleyScott. Lei in… - susanna769 : RT @SirDistruggere: Hanno sparato al dog sitter di Lady Gaga e hanno rapito i suoi due cani. Non so manco come commentarlo. - Luca190499 : RT @GPasqui: Lady Gaga a Sanremo. Lasciatemi sognare. -