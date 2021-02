Fiorentina | Ribery scalpita | pronto dal 1? contro l’Udinese

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Francka riprendersi il suo posto tra i titolari nella: il francese dovrebbe partire dal 1?Francka tornare in campo con la: il fantasista francese ha saltato le gare con Inter, Sampdoria e Spezia per l’infortunio mai riassorbito del tutto. Come riportato da Il Corriere dello Sport,dovrebbe partire dal 1?e riprendersi il suo posto in campo: il francese taglierebbe il traguardo delle 40 presenze in viola da quando è arrivato a Firenze. Leggi su Calcionews24.com