Noemi | “In quell’altro corpo non mi sentivo più io Si dimagrisce per se stessi”

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Nell’altronon mipiù io. Così ho difeso il sogno che avevo di me. Ognuno deve essere libero di diventare il sogno che ha di sé, senza paura, senza nessun timore”. È una nuova, quasi irriconoscibile, quella che posa sulla copertina di Vanity Fair di questa settimana. La cantante, che tra pochi giorni sarà in gara al Festival di Sanremo, si racconta a cuore aperto, parlando del cambiamento che ha compiuto su se stessa in questi mesi, una trasformazione non solo nelma anche nella mente: è dimagrita molto e giura di essere “diventata davvero se stessa”. “Mi intravedo, mi riconosco. Per capire chi fossi, e raggiungermi, ho dovuto tagliare il filo con il passato, tirare giù cattedrali e ricostruire la mia città – racconta-. Non è stato facile. Mi sono persa: buio, ...