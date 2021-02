Il Cts a Draghi | ancora prudenza No riaperture di piscine e palestre

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) «Venerdì ci sarà un nuovo monitoraggio della situazione e poi vedremo». Il Cts (Comitato Tecnico Scientifico) ha presentato al presidentei dati e i numeri, sottolineando che le, come quelle di, teatri e ristoranti la sera, richieste da diverse parti politiche, dal punto di vista scientifico non andrebbero fatte. Anzi, semmai ci vorrebbe qualche chiusura in più. Allontanando così la possibilità di allentare i divieti con il prossimo Dpcm. Leggi anche › Come aiutare ristoranti,, cinema e teatri chiusi dal Dpcm? Le azioni pratiche No adi, cinema e teatri. ...

... ha detto, aggiungendo come si sia 'rappresentato al presidentei dati e i numeri. Dal punto ... la replica del coordinatore del, che prima di entrare in riunione aveva assicurato: nessuna ...Al centro delle preoccupazioni del governo e degli scienziati, soprattutto la diffusione delle ...Si avvicina un nuovo Dpcm. Gli occhi del Governo sono puntati sulla pandemia e ieri il Comitato tecnico scientifico (Cts) si è riunito insieme al neo premier Mario Draghi e i ministri per capire a che ...Basta con le misure annunciate due giorni prima della loro entrata in vigore. Il governo di Mario Draghi, dopo la bufera per lo stop in extremis ...