Atalanta, Gasperini: «Partita rovinata. Non dico niente o la UEFA mi butta fuori» (Di giovedì 25 febbraio 2021) Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta subita in Champions League contro il Real Madrid: le sue parole Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta subita in Champions League contro il Real Madrid. PRESTAZIONE – «La Partita è stata rovinata. Non saprei che risultato potesse uscire, abbiamo dovuto difendere, peccato il gol nel finale. L’episodio è eccessivo. Basta vincere a Madrid, siamo in una botte di ferro. Siamo nella miglior posizione possibile, non possiamo pensare ad altro». SFOGO – «C’è la tentazione di togliere ogni forma di contrasto. Questo è un suicidio del calcio. Ho preso una mega squalifica, non dico niente sennò ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Gian Piero, allenatore dell’, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta subita in Champions League contro il Real Madrid: le sue parole Gian Piero, allenatore dell’, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta subita in Champions League contro il Real Madrid. PRESTAZIONE – «Laè stata. Non saprei che risultato potesse uscire, abbiamo dovuto difendere, peccato il gol nel finale. L’episodio è eccessivo. Basta vincere a Madrid, siamo in una botte di ferro. Siamo nella miglior posizione possibile, non possiamo pensare ad altro». SFOGO – «C’è la tentazione di togliere ogni forma di contrasto. Questo è un suicidio del calcio. Ho preso una mega squalifica, nonsennò ...

Atalanta_BC : ??? Gian Piero #Gasperini: 'Abbiamo voglia di fare bene' ?? 'We want to do well' Exclusive interview ??… - Gazzetta_it : VIDEO Dai soldi di #Florentino a #Gasperini come #Buffon: social scatenati sul rosso a #Freuler #AtalantaReal… - spaziocalcio : #AtalantaRealMadrid, infortunio per Duván #Zapata: da Gian Piero #Gasperini giungono rassicurazioni #UCL - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Atalanta-Real Madrid 0-1, Mendy fa crollare il muro nerazzurro: Gli uomini di Gasperini, ridotti in 10 dal 17' per l'espuls… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ATALANTA - Gasperini: 'Real Madrid? La decisione dell'arbitro su Freuler è il suicidio del calcio' -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Gasperini Champions, Atalanta - Real Madrid 0 - 1: ma la Dea è da applausi La squadra di Gasperini gioca quasi tutta la partita in 10 contro 11, gli spagnoli passano solo nel finale con Mendy L'Atalanta perde 1 - 0 in casa con il Real Madrid ma esce a testa alta dal confronto con i ...

Atalanta, Gasperini: "Partita rovinata. Non dico niente o la UEFA..." Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta subita in Champions League contro il Real Madrid: le sue ...

Atalanta, Gasperini furioso: «Così si suicida il calcio» Il Messaggero Atalanta-Real Madrid 0-1, decide Mendy | Freuler, espulsione dubbia Un match compromesso dall'espulsione nel primo tempo, sbloccato solo nel finale. Escono a testa alta gli uomini di Gasperini ...

Atalanta, caso Ilicic: subentrato e sostituito dopo 30' Scoppia il caso Ilicic all'Atalanta. Gian Piero Gasperini ha sostituito l'attaccante sloveno prima del fischio finale della gara contro il Real Madrid: il giocatore era subentrato solo mezz'ora prima ...

La squadra digioca quasi tutta la partita in 10 contro 11, gli spagnoli passano solo nel finale con Mendy L'perde 1 - 0 in casa con il Real Madrid ma esce a testa alta dal confronto con i ..., allenatore dell', ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta subita in Champions League contro il Real Madrid: le sue ...Un match compromesso dall'espulsione nel primo tempo, sbloccato solo nel finale. Escono a testa alta gli uomini di Gasperini ...Scoppia il caso Ilicic all'Atalanta. Gian Piero Gasperini ha sostituito l'attaccante sloveno prima del fischio finale della gara contro il Real Madrid: il giocatore era subentrato solo mezz'ora prima ...