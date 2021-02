Simeone: «Campo neutro? Non è un problema. Suarez ha un dono legato al gol» (Di lunedì 22 febbraio 2021) Diego Simeone ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Chelsea Diego Simeone ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Chelsea. Le parole del tecnico dell’Atletico Madrid. CHELSEA – «Cercheremo di vincere contro un rivale forte, che ha grandi giocatori. Contro il Levante non abbiamo giocato una buona partita, soprattutto nel primo tempo. Poi abbiamo fatto bene, anche se non siamo riusciti a recuperare il risultato». Campo neutro – «Non dobbiamo preoccuparci di ciò che non dipende da noi. Amiamo giocare a calcio e vogliamo portare a casa la partita. Saremo a 4 ore da Madrid, c’erano tante soluzioni ma alla fine si è scelto Bucarest». Suarez – «La presenza di Luis genera fiducia nella squadra. È molto forte, ha un ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Diegoha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Chelsea Diegoha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Chelsea. Le parole del tecnico dell’Atletico Madrid. CHELSEA – «Cercheremo di vincere contro un rivale forte, che ha grandi giocatori. Contro il Levante non abbiamo giocato una buona partita, soprattutto nel primo tempo. Poi abbiamo fatto bene, anche se non siamo riusciti a recuperare il risultato».– «Non dobbiamo preoccuparci di ciò che non dipende da noi. Amiamo giocare a calcio e vogliamo portare a casa la partita. Saremo a 4 ore da Madrid, c’erano tante soluzioni ma alla fine si è scelto Bucarest».– «La presenza di Luis genera fiducia nella squadra. È molto forte, ha un ...

