Le offese di Gozzini alla Meloni. Il rettore di Siena: "Propongo sospensione per 3 mesi" (Di lunedì 22 febbraio 2021) sospensione dalle funzioni per tre mesi (insegnamento e stipendio): è questa la proposta di sanzione formulata dal rettore dell'Università di Siena, Luigi Frati, al Collegio di disciplina nei ... Leggi su lanazione (Di lunedì 22 febbraio 2021)dalle funzioni per tre(insegnamento e stipendio): è questa la proposta di sanzione formulata daldell'Università di, Luigi Frati, al Collegio di disciplina nei ...

LUCABRAMBILLA24 : Offese alla Meloni. Licenziamento immediato per il prof. Gozzini. - Firma la petizione! - arique80 : RT @wireditalia: Alla solidarietà bipartisan nei confronti della leader di Fratelli d'Italia per le offese ricevute, faccia seguito un less… - GeomLomasto : RT @ItalicaTestudo: Voglio lanciare l'hashtag #SospendeteGozzini, perché dopo quelle offese alla Meloni il prof. Gozzini non può passarla l… - hardtobesomeone : RT @wireditalia: Alla solidarietà bipartisan nei confronti della leader di Fratelli d'Italia per le offese ricevute, faccia seguito un less… - occhio_notizie : Offese a Giorgia Meloni, il professor Gozzini è stato sospeso dall’Università di Siena -