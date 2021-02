Covid, Bassetti: «Il lockdown non serve». A breve la situazione migliorerà: ecco quando (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il professor Bassetti ha rilasciato una nuova intervista a Libero nel quale ha sottolineato che un lockdown totale in Italia non serve più. Per lo specialista in Malattie Infettive, servono solo chiusure mirate e una «marea» di vaccini. Bassetti annuncia la bella notizia: ecco cosa accadrà a breve Il direttore della Clinica Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova e professore ordinario all'Università, ci ha tenuto a ribadire ancora una volta che i lockdown non servono a nulla. Ha spiegato che le varianti del Covid non sono esplose da 15 giorni ma ci sono in Italia da mesi. «Magari l'aumento di casi di ottobre-novembre è stato provocato da una trasformazione locale del Covid, una variante brianzola piuttosto che di un ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il professorha rilasciato una nuova intervista a Libero nel quale ha sottolineato che untotale in Italia nonpiù. Per lo specialista in Malattie Infettive, servono solo chiusure mirate e una «marea» di vaccini.annuncia la bella notizia:cosa accadrà aIl direttore della Clinica Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova e professore ordinario all'Università, ci ha tenuto a ribadire ancora una volta che inon servono a nulla. Ha spiegato che le varianti delnon sono esplose da 15 giorni ma ci sono in Italia da mesi. «Magari l'aumento di casi di ottobre-novembre è stato provocato da una trasformazione locale del, una variante brianzola piuttosto che di un ...

Adnkronos : #Galli e varianti Covid, #Bassetti: 'Non terrorizziamo la gente' - La7tv : #nonelarena Matteo Bassetti: 'Non ho il reparto pieno di varianti covid. Nella comunicazione bisogna fare molta att… - Adnkronos : #CovidItalia, #Bassetti: 'A marzo vedremo la luce' - AngeloJesse1 : RT @ultimenotizie: #Bassetti: 'Io sarei per la posizione che, chi non si vaccina per il Covid, debba essere reso inabile a svolgere le mans… - wirko94 : RT @demofiliaco: Cristo ma questo non ce la fa a stare zitto? #Bassetti #covid -