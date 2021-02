Congo: non si può morire per portare aiuto, soccorso, speranza (Di lunedì 22 febbraio 2021) Noi operatori umanitari sappiamo bene i rischi che corriamo quando lavoriamo in aree difficili. Ma questa consapevolezza non attenua il dolore. Perché non si può morire per portare aiuto, soccorso, speranza. Dovremmo essere temprati a notizie come quella odierna dell’attentato di Goma. Un rischio del mestiere, sarebbe logico pensare. Eppure ogni volta è come se fosse la prima. E monta un’immensa frustrazione. Rimango attonito pensando alla delegazione che viaggiava per visitare un programma di alimentazione scolastica a Rutshuru. Non conosciamo ancora la dinamica dei fatti, è vero, ma quel che è certo è che hanno perso la vita 3 persone: l’ambasciatore italiano in Congo Luca Attanasio, il carabiniere Vittorio Iacovacci e l’autista del Programma alimentare mondiale (Pam). Mi fa ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 22 febbraio 2021) Noi operatori umanitari sappiamo bene i rischi che corriamo quando lavoriamo in aree difficili. Ma questa consapevolezza non attenua il dolore. Perché non si puòper. Dovremmo essere temprati a notizie come quella odierna dell’attentato di Goma. Un rischio del mestiere, sarebbe logico pensare. Eppure ogni volta è come se fosse la prima. E monta un’immensa frustrazione. Rimango attonito pensando alla delegazione che viaggiava per visitare un programma di alimentazione scolastica a Rutshuru. Non conosciamo ancora la dinamica dei fatti, è vero, ma quel che è certo è che hanno perso la vita 3 persone: l’ambasciatore italiano inLuca Attanasio, il carabiniere Vittorio Iacovacci e l’autista del Programma alimentare mondiale (Pam). Mi fa ...

