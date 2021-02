Calcio Napoli, esami con esito negativo per Osimhen (Di lunedì 22 febbraio 2021) Dopo la sconfitta di Bergamo, il Calcio Napoli sceglie il silenzio stampa, che, però, durerà solo fino alla vigilia del match di Europa League contro il Granada, quando Gattuso e un altro tesserato saranno obbligati a parlare. L’attaccante del Calcio Napoli Victor Osimhen, in seguito all’infortunio con trauma cranico subìto nei minuti finali della partita Leggi su 2anews (Di lunedì 22 febbraio 2021) Dopo la sconfitta di Bergamo, ilsceglie il silenzio stampa, che, però, durerà solo fino alla vigilia del match di Europa League contro il Granada, quando Gattuso e un altro tesserato saranno obbligati a parlare. L’attaccante delVictor, in seguito all’infortunio con trauma cranico subìto nei minuti finali della partita

