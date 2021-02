Troy, Brad Pitt "Achille" in un divertente antipasto del Trono di Spade (Di domenica 21 febbraio 2021) Troy Rete 4 ore 21.25 con Brad Pitt, Eric Bana e Peter O'Toole. Regia di Wolfgang Petersen. Produzione USA 2004. Durata: 2 ore e 35 minuti LA TRAMA. L'Iliade messa in cinema da Petersen, uno dei tedeschi che hanno fatto fortuna a Hollywood ("Nel centro del mirino" "Air force one"). Niente preoccupazioni di fedeltà a Omero. E un finale che nessun traduttore omerico ha mai osato. Paride ed Elena scampano al massacro di Troia e s'involano felici e contenti. Il resto è abbastanza fedele alla leggenda. Il principe troiano Paride si innamora della bellissima Elena e se la porta a Troia, lasciando il marito di lei, il re di Sparta Menelao cornuto e incavolatissimo. Il fratello di Menelao Agamennone prende a pretesto l'oltraggio per muovere guerra a Troia, città ricca e potente, la porta dell'Oriente secondo i greci. Ma la guerra ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 febbraio 2021)Rete 4 ore 21.25 con, Eric Bana e Peter O'Toole. Regia di Wolfgang Petersen. Produzione USA 2004. Durata: 2 ore e 35 minuti LA TRAMA. L'Iliade messa in cinema da Petersen, uno dei tedeschi che hanno fatto fortuna a Hollywood ("Nel centro del mirino" "Air force one"). Niente preoccupazioni di fedeltà a Omero. E un finale che nessun traduttore omerico ha mai osato. Paride ed Elena scampano al massacro di Troia e s'involano felici e contenti. Il resto è abbastanza fedele alla leggenda. Il principe troiano Paride si innamora della bellissima Elena e se la porta a Troia, lasciando il marito di lei, il re di Sparta Menelao cornuto e incavolatissimo. Il fratello di Menelao Agamennone prende a pretesto l'oltraggio per muovere guerra a Troia, città ricca e potente, la porta dell'Oriente secondo i greci. Ma la guerra ...

