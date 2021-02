Programmi TV di stasera | domenica 21 febbraio 2021 Su Tv8 in 1^tv free «Bruno Barbieri – 4 Hotel»

(Di domenica 21 febbraio 2021)Rai1, ore 21.40: Le Indagini di Lolita Lobosco - Novità -Fiction di Luca Miniero del, con Luisa Ranieri, Filippo Scicchitano, Giovanni Ludeno, Jacopo Cullin. Prodotta in Italia. La circonferenza delle arance: Quando il vicequestore Lolita Lobosco viene trasferita da Legnano a Bari, sua città natale, tutto si aspetta tranne che di vedersi comparire davanti, per giunta ammanettato, Stefano Morelli, dentista incensurato e suo primo grande amore adolescenziale. L’uomo è accusato dell’infamante crimine di abuso sessuale nei confronti della sua assistente, Angela Capua, che, non dopo indecisioni e paure, si è decisa a denunciarlo.Combattuta tra il ruolo che ricopre e il sentimento che la lega a Stefano, Lolita si convince, a dispetto dell’evidenza degli indizi, della sua innocenza: anche se lo ...

Fiction e Serie in TV Tra i principali in tv vi segnaliamo: Le indagini di Lolita Lobosco - La circonferenza delle arance (fiction serie tv), in onda alle 21.25