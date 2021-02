“Django”: il classico del western diventa una serie tv (Di domenica 21 febbraio 2021) Il classico del cinema western Django diretto da Sergio Corbucci, dopo essere stato ripreso in chiave pulp da Quentin Tarantino, è pronto a diventare una serie tv. Nei panni del vendicatore ci sarà l’attore belga Matthias Schoenaerts, mentre a dirigere questo nuovo progetto un volto femminile: dietro la macchina da presa siederà infatti Francesca Comencini. Matthias Schoenaerts nei panni di Django sul set della serie tv © ilcineocchio.itLa serie tv conterà 15 episodi e sarà prodotta da Sky, che ha fornito anche la trama, ambientata ovviamente nel selvaggio west tra il 1860 e il 1970. Django, perseguitato dai ricordi dello sterminio della sua famiglia, giunge a New Babylon, una città che accoglie tutti senza alcuna distinzione. Qui ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 21 febbraio 2021) Ildel cinemadiretto da Sergio Corbucci, dopo essere stato ripreso in chiave pulp da Quentin Tarantino, è pronto are unatv. Nei panni del vendicatore ci sarà l’attore belga Matthias Schoenaerts, mentre a dirigere questo nuovo progetto un volto femminile: dietro la macchina da presa siederà infatti Francesca Comencini. Matthias Schoenaerts nei panni disul set dellatv © ilcineocchio.itLatv conterà 15 episodi e sarà prodotta da Sky, che ha fornito anche la trama, ambientata ovviamente nel selvaggio west tra il 1860 e il 1970., perseguitato dai ricordi dello sterminio della sua famiglia, giunge a New Babylon, una città che accoglie tutti senza alcuna distinzione. Qui ...

IOdonna : “Django”, il classico western di Sergio Corbucci diventa una serie Sky con Matthias Schoenaerts - SerieTvserie : Django, la serie tv dal classico del western su Sky: il protagonista sarà Matthias Schoenaerts - CinemApp_Cinema : Il classico del cinema western #Django verrà rivisitato in una serie internazionale @SkyItalia Origina liberamente… - massimo_silveri : RT @BestMovieItalia: Django: in arrivo la serie Sky Original che rivisiterà il classico del cinema western - - carotelevip : RT @telesimo: Il classico del cinema #western #Django verrà rivisitato in una #serietv internazionale liberamente tratta dal film di #Sergi… -

Ultime Notizie dalla rete : Django classico 'Django' diventa una serie diretta da Francesca Comencini Il classico del cinema western Django verrà rivisitato in una serie liberamente tratta dal film di Sergio Corbucci, in dieci episodi da 60 minuti ciascuno. I primi episodi saranno diretti da Francesca ...

Django diventa una serie tv, gli autori di Gomorra passano al western Il western torna sul piccolo schermo, con una nuova serie tv ispirata a un grande classico del genere, " Django ". Il progetto è ambizioso e decisamente interessante: si tratta di una nuova serie originale di Sky e Canal + , in dieci episodi, girata in inglese ma dove gli italiani ...

Django, il classico western di Sergio Corbucci diventa una serie Sky Io Donna “Django”: il classico del western diventa una serie tv Da Franco Nero, a Jamie Foxx, a Matthias Schoenaerts; da Corbucci, a Tarantino, a Comencini: "Django" diventa una serie tv.

Sky, Django diventa una serie tv: trama e cast Il classico del cinema western “Django” sarà rivisitato in una serie internazionale Sky, liberamente tratta dal film di Sergio ...

Ildel cinema westernverrà rivisitato in una serie liberamente tratta dal film di Sergio Corbucci, in dieci episodi da 60 minuti ciascuno. I primi episodi saranno diretti da Francesca ...Il western torna sul piccolo schermo, con una nuova serie tv ispirata a un grandedel genere, "". Il progetto è ambizioso e decisamente interessante: si tratta di una nuova serie originale di Sky e Canal + , in dieci episodi, girata in inglese ma dove gli italiani ...Da Franco Nero, a Jamie Foxx, a Matthias Schoenaerts; da Corbucci, a Tarantino, a Comencini: "Django" diventa una serie tv.Il classico del cinema western “Django” sarà rivisitato in una serie internazionale Sky, liberamente tratta dal film di Sergio ...