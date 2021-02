GF Vip, per Tommaso Zorzi l’emozione è troppa ed è un fiume di lacrime. È successo tutto in diretta (Di sabato 20 febbraio 2021) Anche venerdì 19 febbraio è arrivato il tanto temuto momento delle nomination e saranno più difficili che mai, d’altronde la finale del Grande Fratello Vip si avvicina e il cerchio si stringe attorno ai nostri cari inquilini. Dopo l’eliminazione di Giulia Salemi, che ha perso lo scontro diretto con Stefania Orlando, Alfonso Signorini spiega le dinamiche delle queste votazioni. “Cari Vipponi, il cerchio in vista della Finale si stringe sempre di più, iniziamo con le nomination, sempre più decisive! Rosalinda, Andrea, Samantha, Zenga e Stefania, siete gli unici nominabili di stasera, voi vi nominerete in modo palese. Gli altri tre, Dayane, Pierpaolo, e Tommaso, siete già in finale, e stasera potrete votare nel segreto del Confessionale. Andranno al televoto i due più votati. Vorrei tutti in Superled tranne i tre finalisti”.



