Coronavirus, i dati – 14.931 casi su 306mila test: tasso di positività in lieve calo. Altri 251 morti (Di sabato 20 febbraio 2021) Sono 14.931 i nuovi casi di Coronavirus accertati nel nostro Paese, su 306mila test complessivi tra antigenici e molecolari. Rispetto a ieri cala leggermente il tasso di positività, cioè il rapporto tra positivi e tamponi effettuati. Dopo tre giorni di aumenti continui, passa dal 5,2% al 4,8%. Ancora alto, invece, il numero di decessi: nelle ultime 24 ore sono 251 i pazienti morti a causa del Covid. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, l'ultimo bollettino del ministero della Salute registra un nuovo calo nei posti letto occupati nei reparti ordinari: sono 106 in meno rispetto a ieri, al netto dei nuovi ingressi e dei pazienti dimessi. Nelle terapie intensive, invece, ci sono 4 malati in più.

