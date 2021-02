Truffa dei vaccini, i Nas da Arcuri (Di venerdì 19 febbraio 2021) Alice Torri La Procura di Perugia ha ordinato ai Nas di acquisire alcuni documenti presso la struttura del Commissario straordinario per l’emergenza Covid Domenico Arcuri e in Regione Veneto. L’obiettivo, nell’ambito dell’inchiesta sulla presunta Truffa del vaccino anti Covid ai danni dell’Umbria, è accertare i proponenti di forniture di vaccino in deroga agli accordi con le autorità centrali. L’indagine è scattata per scongiurare il rischio, nel corso dell’acquisto fai-da-te del vaccino da parte delle Regioni, che si possa cadere nella trappola di frodi e contraffazioni negli ambienti del commercio parallelo di farmaci. Ne dà notizia l’Ansa. La corsa agli intermediari, infatti, è già partita e ora la Procura di Perugia, con il primo atto del suo fascicolo di indagine, ha dato mandato ai carabinieri del Nucleo Antisofisticazione del apologo ... Leggi su improntaunika (Di venerdì 19 febbraio 2021) Alice Torri La Procura di Perugia ha ordinato ai Nas di acquisire alcuni documenti presso la struttura del Commissario straordinario per l’emergenza Covid Domenicoe in Regione Veneto. L’obiettivo, nell’ambito dell’inchiesta sulla presuntadel vaccino anti Covid ai danni dell’Umbria, è accertare i proponenti di forniture di vaccino in deroga agli accordi con le autorità centrali. L’indagine è scattata per scongiurare il rischio, nel corso dell’acquisto fai-da-te del vaccino da parte delle Regioni, che si possa cadere nella trappola di frodi e contraffazioni negli ambienti del commercio parallelo di farmaci. Ne dà notizia l’Ansa. La corsa agli intermediari, infatti, è già partita e ora la Procura di Perugia, con il primo atto del suo fascicolo di indagine, ha dato mandato ai carabinieri del Nucleo Antisofisticazione del apologo ...

ImprontaUnika : Truffa dei vaccini, i Nas da Arcuri - QueenPanziPa : Per quella cifra me la compro dentro la Mandria in Crocetta o in Collina. Lusso e natura, non lusso e vista smog an… - GRETA1SGARBO : RT @FmMosca: Siamo giunti ad 1 anno dall'inizio del #Covid e nulla è cambiato. In 365 giorni non è possibile che si sia rimasti a 'Tachipir… - infoitinterno : La truffa dei vaccini: non solo il filone veneto Inchieste in tutta Italia - biif : RT @FmMosca: Siamo giunti ad 1 anno dall'inizio del #Covid e nulla è cambiato. In 365 giorni non è possibile che si sia rimasti a 'Tachipir… -

Ultime Notizie dalla rete : Truffa dei Roma, fondi della Regione all'onlus pro Amazzonia: indagato D'Amato Il caso era entrato subito nel mirino dei pm di piazzale Clodio. Ma il processo per truffa è finito in prescrizione. Adesso è il turno della Corte dei Conti: i magistrati di viale Mazzini attendono ...

In Sardegna in arrivo i vaccini anti - Covid per gli anziani, ma è allarme truffe Ma la rete dei raggiri legati alla pandemia non si limita a questo: Ci sono i falsi medici e ... Ancora una volta si trattava di una truffa e la Polizia è riuscita appena in tempo a rintracciare il ...

Truffa dei vaccini, la procura di Perugia acquisisce documenti dall'Aifa, dal commissario Arcuri e dalla R... La Repubblica "Truffa dell’autosalone: processate gli Antonini" Di truffa devono rispondere i fratelli Giuseppe e Mauro Antonini ... in primo grado nel processo con l’abbreviato a 4 anni di reclusione e al risarcimento dei danni al fallimento della società ...

Truffa dei vaccini, i Nas da Arcuri La Procura di Perugia ha ordinato ai Nas di acquisire alcuni documenti presso la struttura del Commissario straordinario per l’emergenza Covid Domenico ...

Il caso era entrato subito nel mirinopm di piazzale Clodio. Ma il processo perè finito in prescrizione. Adesso è il turno della CorteConti: i magistrati di viale Mazzini attendono ...Ma la reteraggiri legati alla pandemia non si limita a questo: Ci sono i falsi medici e ... Ancora una volta si trattava di unae la Polizia è riuscita appena in tempo a rintracciare il ...Di truffa devono rispondere i fratelli Giuseppe e Mauro Antonini ... in primo grado nel processo con l’abbreviato a 4 anni di reclusione e al risarcimento dei danni al fallimento della società ...La Procura di Perugia ha ordinato ai Nas di acquisire alcuni documenti presso la struttura del Commissario straordinario per l’emergenza Covid Domenico ...