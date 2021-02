Napoli | carabinieri trovano della cocaina in un vano dietro la tv | arrestato 48enne

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Nel comune di Quarto è statoun uomo di 48 anni trovato in possesso di 4 dosi dioccultate in auto. Da ulteriori indagini la polizia ha rinvenuto altre dose nella abitazione dello stesso. Sono stati isezione operativa di Pozzuoli ad arrestare ilAntonio coccia, pregiudicato. Il fatto è avvenuto durante un giro di controllo presso via Matteotti. Le 4 dosi disono state trovate in un involucro sotto il sedile del lato passeggero. Inoltre l’uomo è stato trovato in possesso di 375 euro ritenuto provento illecito. Gli agenti hanno quindi proseguito le indagini presso la sua dimora trovando 19 grammistessa sostanza, oltre a 170 euro in contante, ...

_Carabinieri_ : I calci e i pugni inferti da un gruppo di coetanei, avevano procurato ad uno studente contusioni multiple. A blocca… - _Carabinieri_ : Napoli: tenta di truffare un'anziana, ma lei non cade nella trappola. Contatta i #Carabinieri che, presenti nel luo… - Viminale : #ActionDay nella #TerradeiFuochi: operazione straordinaria interforze a Saviano (#Napoli) e #Caserta. Sequestrate 6… - puntomagazine : Il 47enne è stato bloccato e trovato in possesso di 12 dosi di crack, 18 di cobret, 12 di cocaina e 4 di eroina… - fattidinapoli : Napoli: Carabinieri arrestano 53enne appartenente al gruppo criminale Trongone - -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli carabinieri

Agenzia ANSA

Marrazzo era talmente famoso che dopo la denuncia del furto ai, riuscì a sfruttare già la notizia per fare pubblicità al libro. Feci bene ad aspettare, indovinai. Il libro uscì nel 1984, ......però non ha fermato a Ercolano i calciatori di quattro squadre amatoriali sorpresi dai... E asono 39 gli studenti che hanno contratto il virus secondo il bollettino diffuso dell'Asl ...In manette un 48enne napoletano per possesso di droga. La sostanza è stata trovata dai carabinieri in un vano dietro la televisione la cui apertura era regolata da un sistema di corde. E’ finito così ...Napoli - Nel comune di Quarto è stato arrestato un uomo di 48 anni trovato in possesso di 4 dosi di cocaina occultate in auto.