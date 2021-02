Il governo Draghi alla prova dei vaccini (Di venerdì 19 febbraio 2021) AGI - Partenza sprint per il governo Draghi, nato per fronteggiare le emergenze pandemica ed economica, e dunque già al lavoro a poche ore dalla fiducia concessa dall'aula della Camera. Una fiducia su cui pesa il no di un consistente drappello di dissidenti M5s che sta terremotando il Movimento. Mario Draghi ha incassato giovedì sera la fiducia di Montecitorio: 535 sì che lo mettono al ripari da qualunque scossone. A votare contro solo FdI e Sinistra italiana (rappresentata dal solo Nicola Fratoianni). Ma ad agitare le acque sono giunti una trentina tra no, astensioni e assenze ingiustificate da parte dell'ala dura del M5s, dissidenti che, come già successo per alcuni senatori pentastellati, rischiano l'espulsione dal Movimento. "I grillini non sono più marziani" sintetizza Beppe Grillo per spiegare il sostegno ... Leggi su agi (Di venerdì 19 febbraio 2021) AGI - Partenza sprint per il, nato per fronteggiare le emergenze pandemica ed economica, e dunque già al lavoro a poche ore dfiducia concessa dall'aula della Camera. Una fiducia su cui pesa il no di un consistente drappello di dissidenti M5s che sta terremotando il Movimento. Marioha incassato giovedì sera la fiducia di Montecitorio: 535 sì che lo mettono al ripari da qualunque scossone. A votare contro solo FdI e Sinistra italiana (rappresentata dal solo Nicola Fratoianni). Ma ad agitare le acque sono giunti una trentina tra no, astensioni e assenze ingiustificate da parte dell'ala dura del M5s, dissidenti che, come già successo per alcuni senatori pentastellati, rischiano l'espulsione dal Movimento. "I grillini non sono più marziani" sintetizza Beppe Grillo per spiegare il sostegno ...

