dinoadduci : BWT vuole restare in F1: vicino l’accordo con la Williams -

Ultime Notizie dalla rete : BWT vuole

La Gazzetta dello Sport

E colorerebbe anche con del rosa la livrea della prossima FW43B (che verrà presentata il 5 marzo), con impresso in bella vista il logo, oltre al blu e al bianco già visti negli scorsi Mondiali.Laperòrimanere in Formula 1, e stando a qualche indiscrezione lanciata da Ralf Schumacher, il quale ha fatto sapere che suo nipote Mick potrebbe correre con un colore particolare (guarda ...Tempo di accordi e sponsorizzazioni in Formula 1. In un periodo come questo, dove i motori stanno pian piano accendendosi, sono le partnership commerciali a tenere banco. Secondo quanto appreso in mat ...Lo sponsor BWT, responsabile di aver tinto la Racing Point di rosa nelle scorse stagioni, non seguirà la scuderia in Aston Martin ma sembrerebbe pronta a trasformare i colori di un'altra monoposto ...