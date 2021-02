Bayern Monaco, Pavard positivo al Covid: non ci sarà contro la Lazio (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il Bayern Monaco perde per Coronavirus Benjamin Pavard. Il difensore francese è risultato positivo al Covid nella giornata odierna e come rassicurato dal club tedesco “è in buona salute ed è attualmente in isolamento domiciliare“. Una tegola che forzerà il 24enne a saltare soprattutto il prossimo impegno in Champions League quando il 23 febbraio il Bayern si presenterà all’Olimpico di Roma per sfidare la Lazio nell’andata degli ottavi di finale. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ilperde per Coronavirus Benjamin. Il difensore francese è risultatoalnella giornata odierna e come rassicurato dal club tedesco “è in buona salute ed è attualmente in isolamento domiciliare“. Una tegola che forzerà il 24enne a saltare soprattutto il prossimo impegno in Champions League quando il 23 febbraio ilsi presenterà all’Olimpico di Roma per sfidare lanell’andata degli ottavi di finale. SportFace.

DiMarzio : #Alaba annuncia l'addio al #Bayern. Cifre e dettagli dell'accordo con il #RealMadrid - OptaPaolo : 1:03 - Quello di Mehdi Taremi (1 minuto e 3 secondi) è il terzo gol più veloce subito dalla Juventus in #UCL dopo… - pisto_gol : Battendo per 1:0 ( gol di Pavard) i messicani del Tigres il Bayern Monaco ha conquistato il Mondiale per Club , 6^t… - sportface2016 : #BayernMonaco | #Pavard positivo al #Covid19, non ci sarà contro la #Lazio #UCL - antbeljuve : @SimoneMaloni @jjpauz @umberrated @Pirlo_official @toni_Gagliardi Quindi Guardiola è dal 2013 che perde? il Bayern… -