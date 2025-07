Così i popolari spagnoli vorrebbero approfittare degli scandali del premier Sánchez

In un clima di tensione politica, i popolari spagnoli approfittano degli scandali che coinvolgono il premier Sánchez per rafforzare la loro posizione. Mentre il Pp tiene il suo congresso, i socialisti del Psoe affrontano sfide interne. Questa dinamica potrebbe segnare un nuovo capitolo nella politica iberica, influenzando le alleanze e le strategie future. Scopriamo insieme come questi eventi potrebbero cambiare il volto della Spagna politica.

Nello scorso fine settimana i due grandi partiti spagnoli hanno svolto congressi paralleli. Anzi, per la precisione, i popolari del Pp hanno svolto un vero congresso, mentre i socialisti del Psoe –.

