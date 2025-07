mondolfo guardia medica quasi sempre presente

La guardia medica di Mondolfo si conferma un punto di riferimento imprescindibile per la comunità, mantenendo un'attività quasi ininterrotta anche nei mesi più caldi. Sebbene la copertura totale di giugno sia ormai un ricordo, luglio si presenta con numeri di tutto rispetto: 37 dei 40 turni disponibili saranno coperti, garantendo assistenza costante ai cittadini. Solo i turni notturni tra il 13 e il 20 agosto restano scoperti, ma l'impegno rimane alto e continuo.

La copertura totale della guardia medica, garantita nel mese di giugno, è già un ricordo, ma rimane comunque molto alta la percentuale di attività del presidio di Mondolfo, che in tutto luglio, su 40 turni complessivi, sarà funzionante in ben 37 occasioni. Ad essere sprovvisti del dottore saranno unicamente i turni notturni (dalle 20 alle 8 del mattino successivo) tra domenica 13 e lunedì 14; tra sabato 19 e domenica 20; e tra domenica 20 e lunedì 21. In tutte le altre occasioni il servizio di continuità assistenziale, che ha la propria sede nella casa della salute ex ospedale 'Baertolini', in pieno centro, sarà, invece operativo.