Mondiale per Club da oggi le semifinali | partite e diretta TV

Il Mondiale per Club 2023 infiamma l’America con emozionanti semifinali oggi e domani, trasmesse in diretta su TV e streaming. Dopo l’eliminazione dell’Inter, il focus si sposta sui grandi match tra Fluminense e Chelsea, e tra PSG e Real Madrid, che decideranno le protagoniste della finalissima di domenica. Preparati a vivere ogni istante di questa spettacolare competizione, perché l’emozione continua!

Il Mondiale per Club purtroppo per l'Inter è già il passato da otto giorni, ma in America ci sono ancora delle partite da giocare. Oggi e domani le semifinali, che daranno le qualificate all'ultimo atto di domenica. MONDIALE PER CLUB FIFA 2025 – CALENDARIO SEMIFINALI. Fluminense-Chelsea martedì 8 luglio ore 21 (East Rutherford) – diretta TV Canale 5, streaming DAZN, Mediaset Infinity e Sport Mediaset PSG-Real Madrid mercoledì 9 luglio ore 21 (East Rutherford) – diretta TV Canale 5, streaming DAZN, Mediaset Infinity e Sport Mediaset Gli orari delle partite sono quelli italiani, qui il calendario completo del torneo.

