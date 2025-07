De Carlo FdI | I dazi al 10%? Sono sopportabili ma Trump sbaglia Il Mercosur? Può essere un' oppurtinità

In un mondo di tensioni commerciali crescenti, la questione dei dazi si fa sempre più cruciale. Con il 10% considerato sopportabile per prodotti italiani di alto valore, le strategie di negoziazione diventano fondamentali. Ma il vero obiettivo? Gli accordi che possano aprire nuove opportunità e salvaguardare gli interessi del nostro Paese. E il Mercosur? Potrebbe rappresentare un’occasione d’oro, purché siano rispettate alcune condizioni chiave. Solo così possiamo trasformare le sfide in opportunità concrete.

