Corriere dello Sport | Napoli effetto domino | da Osimhen a Juanlu Lang e Beukema

Finché Osimhen non partirà, il Napoli rimarrà bloccato in un equilibrio precario, pronto a scattare in avanti solo con la sua cessione. Il mercato azzurro, infatti, si muove intorno a questo nome, con l’obiettivo di rinforzare la rosa e mantenere l’ambizione di tornare ai vertici. La prossima mossa potrebbe svelare un vero effetto domino, trasformando il volto della squadra e le strategie di mercato.

L'attacco guida la rivoluzione del Napoli, ma tutto dipende da un nome: Victor Osimhen. È lui l'elemento che può innescare l'effetto domino del mercato azzurro. Lo scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, secondo cui la cessione del nigeriano sarà la chiave per lanciare una raffica di operazioni in entrata. Finché Osimhen non partirà, il Napoli resterà in attesa: l'attaccante è al centro del progetto ma anche della strategia finanziaria, con De Laurentiis fermo sulla clausola da 75 milioni. Una volta liberato il posto in avanti, il Napoli si muoverà per affiancare Romelu Lukaku, l'unico certo di restare.

