Oceani da tutelare L’allarme del Wwf | | Utili per rinfrescare il nostro pianeta

In un mondo in continua evoluzione, gli oceani sono il cuore pulsante del nostro pianeta, ma oggi sono sotto minaccia come mai prima d'ora. L’allarme lanciato dal WWF Italia ci ricorda l'importanza di tutelare questo tesoro globale, fondamentale per il nostro benessere e il clima. Con l’aumento delle temperature mediterranee e le conseguenze sui microcosmi marini, è giunto il momento di agire per preservare la nostra biodiversità . È ora di fare la differenza, insieme.

I cambiamenti climatici colpiscono con ondate di calore nel periodo estivo, quando le acque del Mediterraneo raggiungono temperature superiori a quelle tropicali, gli effetti sulla biodiversità marina e sul funzionamento degli ecosistemi diventano devastanti. Nella Giornata internazionale del Mediterraneo il WWF Italia rilancia un articolo di Roberto Danovaro, professore di biologia marina all’Università Politecnica delle Marche e Presidente della Comunità scientifica del WWF Italia, pubblicato sul magazine dell’associazione. Gli oceani sequestrano oltre il 40% dell’anidride carbonica (mitigando così i cambiamenti climatici) e assorbono circa il 90% del calore dell’atmosfera (rinfrescando il pianeta). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Oceani da tutelare. L’allarme del Wwf:: "Utili per rinfrescare il nostro pianeta"

