Tour de France 2025 tappa di oggi Amiens Métropole-Rouen | orari tv percorso favoriti Pogacar può lasciare il segno in un finale incerto

Prepariamoci alla quarta tappa del Tour de France 2025, un percorso avvincente tra Amiens e Rouen che promette emozioni fino all’ultimo chilometro. Con saliscendi impegnativi e un finale incerto, questa frazione si preannuncia come una sfida coinvolgente per i favoriti come Pogacar. Restate sintonizzati: lo spettacolo è assicurato e potrebbe lasciare il segno in questa edizione memorabile!

Quarta tappa per il Tour de France 2025. Dopo una volata di gruppo ecco un’altra giornata molto interessante, con un finale che ricorda molto una classica del Nord: sarà spettacolo. Andiamo a scoprire nel dettaglio la frazione con percorso, altimetria, programma e favoriti. PERCORSO. La quarta frazione partirà da Amiens Métropole e si concluderà dopo 174,2 chilometri a Rouen. Tappa mossa nei primi chilometri con numerosi saliscendi ma nessuno GPM. Si incomincerà realmente a salire con l’ascesa della Côte Jacques Anquetil (3,5 km al 3,6% di pendenza media) che anticipa un finale entusiasmante. Negli ultimi 30 chilometri si affronteranno infatti quattro Gran Premi della Montagna, con un ultima rampa, quella di Saint-Hilaire (800 metri ad una pendenza media del 10,6%), posta a 5 chilometri dal traguardo finale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tour de France 2025, tappa di oggi Amiens Métropole-Rouen: orari, tv, percorso, favoriti. Pogacar può lasciare il segno in un finale incerto

In questa notizia si parla di: tappa - percorso - tour - france

Giro d’Italia 2025, tappa 8: percorso, altimetria, favoriti e orari tv - Il Giro d'Italia 2025 si colora di emozioni nella tappa 8, che culmina a Tagliacozzo il 16 maggio. Juan Ayuso si afferma con un colpo da maestro, battendo compagni di squadra e avversari illustri.

Tour de France 2025, Presentazione Percorso e Favoriti Quarta Tappa: Amiens – Rouen (174,2 km) Vai su X

La guida completa della terza tappa del Tour de France 2025: orari, percorso e come vederla in tv/streaming. Buona occasione per Jonathan Milan Vai su Facebook

Tour de France, la 1^ tappa a Lille: percorso e altimetria; Tour de France, 3° tappa al fotofinish: vince Tim Merlier. Numerose cadute - Terza tappa, l'arrivo al fotofinish; Tour de France 2025, tutte le tappe: percorso e classifica della Grande Boucle, van der Poel sempre in giallo.

Tour de France, la 4^ tappa da Amiens a Rouen: percorso e altimetria - La 112^edizione del Tour de France prosegue seguendo quest'alternanza: a frazioni per gli sprinter seguono tappe adatte ai corridori amanti degli scatti. Si legge su sport.sky.it

Tour de France 2025, la tappa di domani: Amiens Métropole - Rouen. Giornata di attacchi - Percorso, altimetria, difficoltà, salite e orari di passaggio della 4. sport.virgilio.it scrive