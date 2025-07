Studio e formazione, il percorso in Anci della consigliera Tomasi.

Dopo mesi di dedizione, studio e confronto, Asia Tomasi, consigliera comunale di Masi Torello, ha concluso con successo il prestigioso percorso ForsAM di ANCI. Questa esperienza, rivolta a giovani amministratori locali, ha rappresentato un momento di crescita professionale e personale, rafforzando il suo impegno nella gestione pubblica. Un traguardo che testimonia la passione e l’attenzione di Asia verso il miglioramento della propria comunità , un passo fondamentale per il suo futuro politico e amministrativo.

La consigliera comunale Asia Tomasi conclude il prestigioso percorso ForsAM di Anci. Dopo mesi di impegno, studio e partecipazione attiva, si è concluso il percorso formativo di Asia Tomasi, consigliera comunale di Masi Torello, all'interno del XII ForsAM – Corso di Formazione specialistica in amministrazione municipale, promosso da ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani. Un'esperienza che ha coinvolto un gruppo selezionato di giovani amministratori provenienti da tutta Italia, chiamati a confrontarsi su temi cruciali per la buona amministrazione locale. Il percorso ha previsto oltre 300 ore di formazione, suddivise tra weekend in presenza a Roma e lezioni online, con un'intensa programmazione che ha richiesto costanza, passione e una visione chiara del proprio ruolo istituzionale.