Cestini in sciopero è polemica | Un fallimento

Cestini in sciopero: un esperimento che si rivela un fallimento. L’ultima seduta di Consiglio ha acceso un vivace dibattito, con critiche durissime all’iniziativa dell’amministrazione volta a educare i cittadini a un uso più responsabile dei rifiuti. Secondo Edoardo Trezzi (Lega), questa misura, già adottata altrove senza successo, non solo è stata copiata male, ma appare ormai destinata a fallire, lasciando irrisolto il problema dei rifiuti urbani e delle cattive abitudini dei cittadini.

Cestini in sciopero, scatta l’ora della polemica: forti critiche, nell’ultima seduta di Consiglio, per l’iniziativa adottata dall’amministrazione nell’intento di educare i cittadini a un utilizzo responsabile. "L’iniziativa dei cestini in sciopero – ha affermato Edoardo Trezzi (Lega) - non solo è stata scopiazzata da altri due Comuni (Massa Lombarda e Bergamo), ma è addirittura fallimentare. Il problema non è stato risolto: chi utilizzava i cestini in modo non corretto, non viene educato togliendo il contenitore. Andrà a gettare i suoi rifiuti in modo improprio da qualche altra parte. Io ho criticato la decisione fin da subito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it